Перестрелка СБУ и ГУР может стоить Буданову должности Конфликт СБУ и ГУР в Киеве грозит отставкой Буданова

Москва3 сен Вести.Перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве может привести к отставке главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), пишет "Страна.ua".

Ранее издание сообщало, что сотрудники двух спецслужб устроили перестрелку из-за борьбы за контроль над мошенническими колл-центрами. В результате, по его данным, погиб один сотрудник ГУР, еще двое были ранены. Позже СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников во время спецоперации. СМИ также писали о задержании троих сотрудников СБУ.

По версии "Страны.ua", за конфликтом стоит давнее противостояние Буданова с врио главы СБУ Александром Покладом. Оно обострилось после того, как Зеленский начал готовить утверждение Поклада полноценным руководителем СБУ через Раду. Буданов, как утверждает издание, пытался этому помешать.

Еще одной причиной называют конкуренцию СБУ и ГУР за влияние на бизнес, включая мошеннические колл-центры. Ситуация вокруг ГУР, по данным издания, раздражала и СБУ, и Зеленского, которому действия Буданова представляли как проявление "атаманщины".

"Страна.ua" также связывает происходящее с попыткой окончательно подчинить ГУР вертикали Зеленского. По оценке издания, если СБУ получит команду действовать до конца, это может привести к отставке Буданова или серьезно ослабить его позиции.