Зеленский объявил об увольнении замглав СБУ и ГУР после перестрелки

Зеленский заявил о кадровых решениях в СБУ и ГУР после перестрелки Зеленский объявил об увольнении замглав СБУ и ГУР после перестрелки

Москва3 сен Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о кадровых решениях в СБУ и ГУР после перестрелки между сотрудниками двух украинских силовых структур в Киеве. По его словам, будут уволены заместители руководителей ведомств, ответственные за произошедшее.

Будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию. Совершенно справедливо: обе структуры должны соответствовать, обе структуры действовали так, как точно не должно быть заявил Зеленский в вечернем обращении

Он также сообщил, что по итогам служебного расследования будет дана оценка действиям руководителей СБУ и ГУР. При этом кадровые решения, по словам Зеленского, уже приняты.

Перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР произошла 2 сентября в Киеве. Государственное бюро расследований начало досудебное расследование обстоятельств инцидента, а двум его участникам уже сообщили о подозрении.

Ранее Зеленский назвал произошедшее "абсолютно позорной ситуацией" и потребовал установить все обстоятельства произошедшего. Вскоре после инцидента он также подписал указ об увольнении начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.