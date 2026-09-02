Зеленский уволил главу департамента СБУ после стрельбы в Киеве Зеленский уволил начальника охраны гостайны СБУ после перестрелки в Киеве

Москва2 сен Вести.Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины Олега Храмова. Документ опубликован на официальном сайте Зеленского.

Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины говорится в указе

Причина увольнения в документе не раскрывается, однако, по данным СМИ, она напрямую связана с инцидентом, произошедшим в Киеве накануне.

В среду в украинской столице произошла перестрелка, в которой, по предварительным данным, могли участвовать сотрудники двух ведомств — СБУ и Главного управления разведки (ГУР). Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, ранее длительное время возглавлявший ГУР, фактически встал на сторону своих бывших подчиненных.