Москва2 сенВести.Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины Олега Храмова. Документ опубликован на официальном сайте Зеленского.
Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украиныговорится в указе
Причина увольнения в документе не раскрывается, однако, по данным СМИ, она напрямую связана с инцидентом, произошедшим в Киеве накануне.
В среду в украинской столице произошла перестрелка, в которой, по предварительным данным, могли участвовать сотрудники двух ведомств — СБУ и Главного управления разведки (ГУР). Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, ранее длительное время возглавлявший ГУР, фактически встал на сторону своих бывших подчиненных.