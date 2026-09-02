На Украине заявили, что сотрудник ГУР был убит в результате перестрелки в Киеве

На Украине сообщили об убийстве сотрудника ГУР во время перестрелки в Киеве На Украине заявили, что сотрудник ГУР был убит в результате перестрелки в Киеве

Москва2 сен Вести.В Киеве в результате произошедших минувшей ночью перестрелок убит сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, еще двое ранены. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

Перестрелки произошли ночью и утром в киевском микрорайоне Березняки. Журналисты отмечают, что на место прибыли сотрудники Госбюро расследований Украины (ГБР) и глава спецподразделения "А" СБУ. Отмечается, что они "договорились разрядить оружие и приступают к следственным действиям ".

Украинские СМИ в ночь на 2 сентября сообщили о перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР. По их данным, конфликт случился, когда сотрудники военной разведки попытались задержать представителей СБУ.