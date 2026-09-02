В Раде рассказали о регулярных убийствах работников спецслужб сотрудниками СБУ Депутат Рады Дмитрук: СБУ регулярно убивает сотрудников других спецслужб Украины

Москва2 сен Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) регулярно похищает, пытает и убивает сотрудников других украинских спецслужб. Об этом рассказал уехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал сообщения, что сотрудники главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны и СБУ устроили перестрелку в Киеве из-за того, что не могли поделить между собой мошеннические колл-центры. В результате погиб один работник ГУР, еще двое ранены.

По словам нардепа, СБУ системно похищает, пытает и убивает "коллег" из других спецслужб. Причем делает это очень цинично.

СБУ похищает человека, который не ждет опасности. СБУ убивает человека пулей в затылок, который добровольно ехал с ними говорить. СБУ сегодня в Киеве расстреляли гуровцев без оружия, которые приехали спасти своего человека, которого СБУ похитили и пытали в подвалах пояснил Дмитрук

Парламентарий призвал каждого действующего или бывшего руководителя силовой структуры на Украине опасаться СБУ, а временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Александра Поклада назвал абсолютным врагом страны и ее народа.

Сама СБУ заявила в среду, что на оперативно-следственную группу напали военные во время проведения спецоперации в Киеве.