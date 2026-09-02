Москва2 сенВести.Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов* поддержал Главное управление разведки (ГУР) после перестрелки его сотрудников со спецназом Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Об этом сообщает "Страна.ua".
Никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах городов, отдавать и выполнять преступные приказызаявил Буданов, комментируя произошедшее
Перестрелка между сотрудниками ГУР и СБУ произошла в Киеве на фоне задержания заместителя командира "Русского добровольческого корпуса"** по боевой работе Степана Каплунова*. По предварительным данным, бойцы ГУР попытались освободить задержанного, после чего между спецслужбами произошло вооруженное столкновение. Некоторые источники сообщали о гибели сотрудника ГУР.
Инцидент привлек внимание на фоне сообщений о противостоянии между украинскими силовыми структурами. Позиция Буданова фактически свидетельствует о его поддержке военной разведки в конфликте с сотрудниками СБУ.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Организация признана террористической и запрещена в России.