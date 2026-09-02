Украинские СМИ: в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР

В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР Украинские СМИ: в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР

Москва2 сен Вести.В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), пишет РИА Новости со ссылкой на Украинские СМИ.

По их утверждению, конфликт произошел на улице Юрия Шумского, 10, когда сотрудники ГУР попытались задержать представителей СБУ.

Перестрелка между СБУ и ГУР на Юрия Шумского 10 говорится в сообщении

Также было опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлен инцидент с участием сотрудников украинских спецслужб.

Другие подробности произошедшего, включая возможные причины конфликта и его последствия, не приводятся.

Ранее сообщалось, что капитан Службы безопасности Украины (СБУ) Петр Коринковский был ликвидирован в Донецкой Народной Республике