В Киеве и ряде регионов Украины прозвучали взрывы Украинские СМИ: в Киеве прозвучал взрыв

Москва15 июн Вести.Взрыв прогремел в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирены также звучат в ряде других регионов Украины. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале издания. Подробности о причинах взрыва и возможных последствиях пока не приводятся.

В Киеве прогремел взрыв говорится в сообщении телеканала

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действует в Киевской области, а также еще в нескольких регионах страны.

В частности, сирены звучат в Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Житомирской областях.

Официальной информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.