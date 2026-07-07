ТАСС: против экс-главы ГУР Буданова могут возбудить дело ТАСС: экс-главу ГУР Буданова могут привлечь по уголовному делу

Москва7 июл Вести.Экс-главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова могут отправить в отставку, а затем возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, за последнюю неделю Буданов столкнулся с рядом неудач. Одна из них, как утверждается, связана с покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Источник заявил, что на Украине уже открыто пишут о возможной причастности к этому инциденту подразделения украинской военной разведки "Артан", участники которого, по его словам, до сих пор выполняют указания Буданова. Кроме того, украинские элиты, как утверждает собеседник ТАСС, недовольны итогами так называемого "польского гамбита". По его версии, задумка Буданова должна была вынудить Варшаву вернуть Киеву мужчин призывного возраста, однако вместо этого привела лишь к обострению отношений Украины с одним из ближайших соседей.

На сегодняшний день идут кулуарные переговоры, итогом которых может стать банальная отставка Буданова и последующее уголовное дело. сказал собеседник агентства

Кроме того, там отметили, что окружение главы киевского режима Владимира Зеленского недовольно последним интервью Буданова. По мнению собеседника агентства, в нем глава украинской разведки фактически опроверг ряд заявлений, ранее сделанных Зеленским, в том числе касающихся угрозы со стороны Белоруссии и возможной продолжительности конфликта с Россией.