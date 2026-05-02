Силовики РФ: Ермак возложит на Буданова вину за срыв переговоров с Россией Андрей Ермак начал медиакампанию по дискредитации Кирилла Буданова

Москва2 мая Вести.В украинском руководстве обострилась борьба за влияние. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак организовал масштабную информационную атаку против руководителя ведомства Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Заказчиком выступает Ермак, который намерен сосредоточить усилия на обвинении бывшего главы ГУР в срыве переговорного процесса с Россией сообщает источник

Кроме того, на Буданова планируется возложить ответственность за начало на Украине гражданской войны против "людоловов" из ТЦК. По имеющимся данным, кампания также затронет вопросы финансовой чистоплотности: главу разведки хотят обвинить в растрате средств украинской разведки и офиса Зеленского на публикации в западной прессе.