СБУ сообщила о нападении украинских военных на своих сотрудников в Киеве

СБУ: на оперативно-следственную группу напали военные ВСУ СБУ сообщила о нападении украинских военных на своих сотрудников в Киеве

Москва2 сен Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что во время проведения спецоперации в Киеве на ее сотрудников напала группа военнослужащих. Инцидент произошел в ходе обыска по одному из адресов, сообщает Telegram-канал спецслужбы.

При обыске по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Они пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей. Для прекращения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение "Альфа" СБУ. Во время прекращения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие говорится в сообщении

По данным СБУ, в результате перестрелки есть раненые, нападавшие задержаны. Установлено, что они состоят в одном из подразделений вооруженных сил Украины, у них изъяты оружие и документы, уточнили в спецслужбе.

Столкновения произошли ночью и утром в киевском микрорайоне Березняки, а также на улице Юрия Шумского, 10, когда сотрудники ГУР, по свидетельствам украинских СМИ, попытались задержать представителей СБУ. Издание "Инсайдер" сообщило об убитом сотруднике Главного управления разведки минобороны Украины и еще двоих раненых.

При этом украинская пресса писала, что конфликт начался из-за того, что сотрудники ГУР и СБУ не могли поделить между собой мошеннические колл-центры.