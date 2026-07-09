Замдиректора "Украинской бронетехники" избили СБУ в ходе обысков Сотрудники СБУ избили замдиректора "Украинской бронетехники" в ходе обысков

Москва9 июл Вести.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули с обысками в дом заместителя директора компании "Украинская бронетехника". Силовики серьезно избили его, сообщила пресс-служба организации.

"В ходе незаконного обыска сотрудниками СБУ был жестоко избит в собственном доме первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника" говорится в заявлении

В результате мужчина получил многочисленные травмы. В их числе – сотрясение головного мозга. Его госпитализировали.

В пресс-службе компании также заявили, что обыски проводились в рамках "совершенно сфальсифицированного дела" о закупке реактивных противотанковых гранат.