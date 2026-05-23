По зданию СБУ ударили в момент, когда там проходило секретное совещание Эксперт Иванников рассказал, кто находился в здании СБУ в момент удара

Москва23 мая Вести.Удар по зданию СБУ в Николаеве был нанесен в тот момент, когда там могло проходить совещание местных силовиков и иностранных консультантов. Об этом газете "Аргументы и факты" сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. Он добавил, что при ударе в здании находились более 30 высокопоставленных сотрудников службы безопасности.

По мнению Иванникова, удар по СБУ в Николаеве нанесет серьезный урон репутации службы. Украинские боевики перестанут верить в собственную безнаказанность.

Удар был однозначно нанесен высокоточным оружием, которое способно поражать объекты противника на больших расстояниях. Не исключено, что прилет был организован во время тайного ночного совещания представителей местного отделения СБУ с иностранными консультантами и кураторами из центрального аппарата. В этот момент в здании могли находиться до 35 человек, в том числе не менее 5–7 офицеров, подполковник или полковник добавил Иванников

Ранее николаевская полиция сообщила, что боевик ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил двоих сослуживцев. Злоумышленник задержан, ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения.