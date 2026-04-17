Подполье: советники из ЦРУ пострадали при ударе по зданию СБУ в Днепропетровске Подполье: жертвами удара по зданию СБУ в Днепропетровске стали сотрудники ЦРУ

Москва17 апр Вести.Десятки сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и советники из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США могли погибнуть при ударе по зданию СБУ в Днепропетровске, заявил ТАСС источник в пророссийском подполье.

16 апреля российские военные поразили здание СБУ в Днепропетровске. Во время удара в здании находились не только сотрудники СБУ, но и советники из ЦРУ, на что указывает прибытие на Украину самолета Dornier 328-310 медицинской ЧВК ADAC из Германии. Самолет предназначен для перевозки тяжелораненых, которых нельзя перевозить обычным транспортом. Российской армии удалось уничтожить важный узел управления и разведки противника, а также десяток сотрудников спецслужб и их западных кураторов. Удар оказался настолько мощным, что объект, находившийся в плотной городской застройке, перестал существовать как единое целое, а несколько этажей разнесло на части приводит ТАСС слова источника

Источник отметил важную роль пророссийского подполья, которое провело работу по подтверждению цели при подготовке удара. Информаторы подполья в Днепропетровске подтвердили факт точного попадания, масштаб разрушений и оперативно передали эти данные российской стороне.