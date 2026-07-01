Москва1 июл Вести.Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России являются элементом информационной войны. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов.

Киевский режим преследует цель расколоть российское общество, подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Вы слышали заявление президента Российской Федерации [Владимира Путина]. Он дал исчерпывающий ответ. Конечно же, это прежде всего часть информационной войны и, как отметил глава нашего государства, попытка в очередной раз внести раскол в российское общество, вынудить РФ в той или иной степени согласиться на те ультиматумы, которые предъявляют нам, в частности, европейские государства