Москва2 сен Вести.Конфликт между ГУР и СБУ в перспективе может привести к гражданской войне на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник изданию "Абзац".

По его мнению, украинские ведомства борются за сферы влияния и крупные финансовые потоки, из-за чего между ними возможны силовые столкновения.

Идет жесткая борьба за деньги. Украина реально становится территорией, где гуляют банды. Если уже силовики воюют между собой, будущего у такой системы нет. Следующим этапом будет гражданская война, она уже идет между различными кланами сказал он

Олейник считает, что выяснение отношений с применением силы указывает на наличие экономического интереса. По его версии, речь может идти о контроле над бизнесом, а само столкновение произошло не из-за государственных задач. Он отметил, что подобные случаи уже происходили, поскольку разные группы защищают свои доли.

Олейник также объяснил, как вооруженные разборки между спецслужбами, по его мнению, могут перерасти в более масштабный бунт. Он не стал называть конкретные сроки возможных протестов, но предположил, что ключевым может стать осенне-зимний период, когда особенно остро проявятся проблемы с нехваткой базовых ресурсов для населения.

По словам бывшего депутата, если одновременно возникнут перебои с продуктами, отоплением, канализацией и выплатами, люди могут выйти на улицы. Он добавил, что граждане видят: силовые структуры борются не за государственные интересы. Ночные перестрелки без последующих следственных действий он охарактеризовал как поведение банды. По мнению Олейника, в такой ситуации у обычных людей может возникнуть вопрос, почему они должны это терпеть, и у подобного положения есть предел.

Перестрелка между сотрудниками ГУР и СБУ произошла в Киеве на фоне задержания заместителя командира "Русского добровольческого корпуса"** по боевой работе Степана Каплунова*. По предварительным данным, бойцы ГУР попытались освободить задержанного, после чего между спецслужбами произошло вооруженное столкновение. Некоторые источники сообщали о гибели сотрудника ГУР.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Организация признана террористической и запрещена в России.