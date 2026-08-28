Москва28 авг Вести.На Украине может произойти гражданская война. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Украину ждет очень-очень сложный этап – это всплеск антисемитизма. Я не исключаю и такой исход. Ну и я не стал бы исключать вариант возможной гражданской войны, надеюсь, что она будет недолгой. Я не исключаю, что по завершению конфликта или в случае, если на Украине будет некий режим охлократии или власти толпы, их просто будут линчевать, всех этих тцкшников, прямо на площадях. Особое внимание хотел бы уделить Одессе, мне кажется, там тцкшников просто развесят по столбам … Это особый город и там особые формы жестокости проявляли тцкшники