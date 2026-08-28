Москва28 авг Вести.Украину ждет новый "майдан", который будет мощнее двух предыдущих. Такой прогноз в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой дал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, на Украине бушует политический кризис, который будет иметь очень серьезные последствия.

Я думаю, что это не пик напряженности как социальной, так и политической внутри Украины. Я думаю, все еще впереди. Я думаю, осень будет очень жаркая с политической точки зрения, и, безусловно, и коррупционный скандал, и вообще политический кризис, который, кстати, спровоцировал сам [Владимир] Зеленский, вот он будет иметь достаточно серьезные последствия и для режима Зеленского, и для него лично. Потенциал протестной Украины в текущем политическом моменте, он гораздо больше, чем протестный потенциал двух предыдущих "майданов" вместе взятых сказал он

Килинкаров заявил, что у украинцев накопилось очень много вопросов к нынешним властям.

Они ограничены в своих правах, и нет возможности сегодня свободно высказывать свою точку зрения, в том числе проводить какие бы то ни было публичные мероприятия добавил он

Ранее газета The Times сообщила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский представил новый план урегулирования конфликта на Украине, который был разработан при участии партнеров Киева из США и Европы.