Москва13 авг Вести.Украинские женщины, которые не подлежат мобилизации и не ощущают ограничений военного положения, являются главной угрозой для киевского режима и его главы Владимира Зеленского. Об этом ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что массовые выступления женщин, возможно, произойдут уже этой осенью.

Я считаю, что самой большой угрозой для режима Зеленского в текущий момент … остаются как раз украинские женщины. Они самые неуязвимые в плане там военного положения, мобилизации и всего остального. И если у них будет добрая воля все-таки выйти и сказать свое слово, я думаю, это единственный шанс на самом деле спастись и самосохраниться. Если у женщин сработает инстинкт самосохранения, мы это можем увидеть даже этой осенью рассказал Килинкаров

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина не сможет выбраться из демографической ямы. К причинам он отнес потери ВСУ и массовую эмиграцию.