Советник главы ДНР считает, что Украина уже не выберется из демографической ямы

Гагин: Украина вряд ли выберется из бездонной демографической ямы Советник главы ДНР считает, что Украина уже не выберется из демографической ямы

Москва13 авг Вести.Советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил КП.RU, что острая проблема с призывным ресурсом на Украине возникла около полутора-двух лет назад и сегодня страна находится в бездонной демографической яме, из которой вряд ли выберется.

Все понимают, что стоит попасть резервистам на фронт - это, считай, билет в один конец. Украинцы прекрасно это понимают и стараются уклоняться. Демографическая яма, в которой Украина пребывает уже более пяти лет, кажется бездонной заявил Гагин

По мнению эксперта, крайне сомнительно, что украинское население сможет выбраться из этой демографической ямы самостоятельно, учитывая не только потери среди ВСУ, но и о массовую эмиграцию. По данным советника главы ДНР, за последние пять лет население Украины сократилось более чем вдвое.

Кризис призывного ресурса стал серьезной проблемой для ВСУ - у них просто нет людей, уже некого ловить на улицах. Это вынуждает противника полагаться на беспилотники подчеркнул Ян Гагин

При этом наши вооруженные силы России успешно справляются с этими вызовами, добавил эксперт.