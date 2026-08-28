Москва28 авгВести.Западным партнерам киевского режима выгодно проведение очередного "майдана" на Украине, так как это будет для них одним из вариантов выхода из войны с попыткой сохранить лицо и переложить всю ответственность на Киев. Об этом депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
По его словам, уровень напряженности на Украине сегодня настолько высок, что любое событие может вызвать государственный переворот в стране.
Это был бы очень неплохой выход, в том числе и для европейцев, эта война становится для них в какой-то мере обузой. Тот же самый "майдан" или госпереворот … вполне может сыграть им на руку, у них будет право сказать: "Мы сделали для этой страны все возможное и невозможное, обеспечили их вооружением, обеспечили их финансированием. Но вот коррумпированная украинская власть довела людей до отчаяния, они вышли на улицуобъяснил Килинкаров
Ранее эксперт рассказал, что между ТЦК и ВСУ происходит конфликт интересов, поскольку сотрудники центров комплектования для отчетности ловят людей старше 45 лет, которые не подходят для операций, планируемых украинской армией.