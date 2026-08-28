Политолог объяснил, почему Западу выгоден новый "майдан" на Украине Килинкаров: "майдан" на руку Западу, это повод выйти из войны, сохранив лицо

Москва28 авг Вести.Западным партнерам киевского режима выгодно проведение очередного "майдана" на Украине, так как это будет для них одним из вариантов выхода из войны с попыткой сохранить лицо и переложить всю ответственность на Киев. Об этом депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По его словам, уровень напряженности на Украине сегодня настолько высок, что любое событие может вызвать государственный переворот в стране.

Это был бы очень неплохой выход, в том числе и для европейцев, эта война становится для них в какой-то мере обузой. Тот же самый "майдан" или госпереворот … вполне может сыграть им на руку, у них будет право сказать: "Мы сделали для этой страны все возможное и невозможное, обеспечили их вооружением, обеспечили их финансированием. Но вот коррумпированная украинская власть довела людей до отчаяния, они вышли на улицу объяснил Килинкаров

Ранее эксперт рассказал, что между ТЦК и ВСУ происходит конфликт интересов, поскольку сотрудники центров комплектования для отчетности ловят людей старше 45 лет, которые не подходят для операций, планируемых украинской армией.