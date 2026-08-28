Килинкаров рассказал о конфликте ВСУ и ТЦК на Украине Килинкаров: между ТЦК и ВСУ происходит конфликт интересов

Москва28 авг Вести.Между ТЦК и ВСУ происходит конфликт интересов, поскольку сотрудники центров комплектования для отчетности ловят людей старше 45 лет, которые не подходят для операций, планируемых ВСУ. Об этом ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что главным приоритетом ТЦК является количественный, а не качественный показатель - наловить побольше людей, чтобы потом представить красивую цифру в отчетах.

Конфликт интересов происходит между ТЦК и украинской армией. Заключается он в том, что у них разные критерии оценки эффективности. Для ТЦК очень важно обеспечить количественно людей, которых они схватили, закинули в этот бус (автобус - Прим. ред.) и привезли в ТЦК. А украинская армия заявляет о том, что те люди, которых поставляет ТЦК, они уже не востребованы. И сейчас идет жаркая дискуссия в отношении людей 50+. … Они человека привезли. Какой у него возраст, какое его состояние здоровья, их это не интересует заявил Килинкаров

Ранее бывший пресс-секретарь лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что сотрудники ТЦК занимаются охотой на призывников. По ее мнению, такие действия являются "бесчеловечной практикой".