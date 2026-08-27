Мендель сообщила, что сотрудники ТЦК занимаются "охотой" на призывников Мендель: сотрудники ТЦК занимаются "охотой" на призывников

Москва27 авг Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине "охотятся" на призывников у их домов. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она назвала подобные действия "бесчеловечной" практикой.

На Украине продолжается принудительная мобилизация. … Принудительная мобилизация приняла отвратительные формы. На обычных людей охотятся на улицах, в магазинах, а иногда даже дома. Это уродливо, бессмысленно и глубоко бесчеловечно написала она в Х

Ранее эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что нехватка инженеров на Украине связана с деятельностью ТЦК.