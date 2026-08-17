Москва17 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит на Украине самоубийственную национальную политику вместо достижения мирного исхода, который был ранее доступен в различных формах. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, в настоящее время правительство Украины прилагает все усилия, чтобы отправить на фронт как можно больше украинских мужчин.

Самоубийственная национальная политика проводится вместо несовершенного мира, который был доступен во многих формах в течение последних лет, но так и не был принят Владимиром Зеленским написала Мендель в соцсети X

Бывшая пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что, даже если собрать всех мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, которые остались на Украине, эта операция все равно будет равносильна национальному самоубийству. В заключении она призвала мировую общественности проявить человечность и не поддерживать политику Зеленского.

14 августа Мендель заявила, что действия Зеленского привели Украину к плачевным результатам. Обещания главы киевского режима оказались пустыми, а эскалация с его стороны привела ко множеству смертей.