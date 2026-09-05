Мендель высказалась о разрушительных последствиях отказа Киева от переговоров

Мендель: отказ киевского режима от переговоров разрушает Украину Мендель высказалась о разрушительных последствиях отказа Киева от переговоров

Москва5 сен Вести.Отказ украинских властей от переговоров по урегулированию конфликта приведет к дальнейшему разрушению страны. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

По ее оценке, Украина столкнулась с разрушением городов и инфраструктуры, массовым оттоком населения, экономическим кризисом и снижением рождаемости. Мендель также указала на значительные потери среди молодых мужчин.

Бывший секретарь Зеленского раскритиковала подход, при котором любые призывы к мирному урегулированию воспринимаются как капитуляция, слабость или предательство.

По ее мнению, власти превращают понесенные страной потери в инструмент политической риторики и тем самым лишают Украину перспектив на будущее.

Ранее Мендель заявляла, что украинский конфликт устраивает Зеленского и почти не коснулся его лично.