Москва5 сенВести.Отказ украинских властей от переговоров по урегулированию конфликта приведет к дальнейшему разрушению страны. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.
По ее оценке, Украина столкнулась с разрушением городов и инфраструктуры, массовым оттоком населения, экономическим кризисом и снижением рождаемости. Мендель также указала на значительные потери среди молодых мужчин.
Бывший секретарь Зеленского раскритиковала подход, при котором любые призывы к мирному урегулированию воспринимаются как капитуляция, слабость или предательство.
По ее мнению, власти превращают понесенные страной потери в инструмент политической риторики и тем самым лишают Украину перспектив на будущее.
Ранее Мендель заявляла, что украинский конфликт устраивает Зеленского и почти не коснулся его лично.