Мендель заявила, что при Зеленском Украина превращается в руины Экс-секретарь Зеленского Мендель: Украина превращается в руины

Москва14 авг Вести.Действия Владимира Зеленского привели Украину к плачевным результатам. Такое заявление сделала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

По ее словам, обещания Зеленского оказались пустыми, а эскалация с его стороны привела ко множеству смертей.

Украина превращается в руины, место, где обычная жизнь становится все менее и менее возможной заявила Мендель в соцсетях

Она отметила, что у простых людей на Украине нет повода для радости.

Что будут делать украинцы этой зимой без топлива, еды, денег, воды, электричества? написала бывший пресс-секретарь

Ранее Мендель заявила, что Зеленский опасается установления мира на Украине, потому что конфликт – единственный эффективный инструмент, с помощью которого он удерживается у власти.