Москва14 авгВести.Действия Владимира Зеленского привели Украину к плачевным результатам. Такое заявление сделала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.
По ее словам, обещания Зеленского оказались пустыми, а эскалация с его стороны привела ко множеству смертей.
Украина превращается в руины, место, где обычная жизнь становится все менее и менее возможнойзаявила Мендель в соцсетях
Она отметила, что у простых людей на Украине нет повода для радости.
Что будут делать украинцы этой зимой без топлива, еды, денег, воды, электричества?написала бывший пресс-секретарь
Ранее Мендель заявила, что Зеленский опасается установления мира на Украине, потому что конфликт – единственный эффективный инструмент, с помощью которого он удерживается у власти.