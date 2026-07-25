Мендель: при Зеленском достижение мира невозможно

Мендель заявила, что при Зеленском Украина не достигнет мира Мендель: при Зеленском достижение мира невозможно

Москва25 июл Вести.Украина не сможет достичь мирного урегулирования конфликта, пока у власти остается глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, при нынешней власти Украина будет деградировать, не имея шансов на вступление в Евросоюз, реформы или экономический рост.

Украина не сможет достичь мира при Зеленском, человеке, который извлекает выгоду из войны написала Мендель в соцсети X

24 июля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что для мирного урегулирования конфликта на Украине странам Запада необходимо согласиться на определенные уступки России.