Москва8 июнВести.Украинский конфликт продолжится и в 2027 году, если эти летом не удастся достичь дипломатического урегулирования, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
Если этим летом не будет заключено мирное соглашение — вообще любое соглашение — даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, война затянется как минимум до мартаговорится в сообщении
Мендель пояснила, что так происходит из-за того, что США, являющиеся единственным жизнеспособным посредником и влиятельным игроком, будут заняты промежуточными выборами в Конгресс, а затем зимними каникулами.
И снова нам скажут “потерпеть еще немного”, и снова нас будут кормить историями о том, что Россия вот-вот рухнет. Люди, пишущие эти сообщения, не глупы. Они просто верят, что мы — все мы — глупызаключила она
Ранее Мендель заявила, что Зеленский боится установления мира на Украине, потому что конфликт – единственный эффективный инструмент, с помощью которого он удерживается у власти. По ее словам, главе киевского режима нечего предложить, кроме войны и страха.