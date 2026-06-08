Мендель назвала лето 2026 года крайним сроком для заключения мира по Украине

Мендель назвала лето последним шансом заключить мир по Украине в этом году Мендель назвала лето 2026 года крайним сроком для заключения мира по Украине

Москва8 июн Вести.Украинский конфликт продолжится и в 2027 году, если эти летом не удастся достичь дипломатического урегулирования, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Если этим летом не будет заключено мирное соглашение — вообще любое соглашение — даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, война затянется как минимум до марта говорится в сообщении

Мендель пояснила, что так происходит из-за того, что США, являющиеся единственным жизнеспособным посредником и влиятельным игроком, будут заняты промежуточными выборами в Конгресс, а затем зимними каникулами.

И снова нам скажут “потерпеть еще немного”, и снова нас будут кормить историями о том, что Россия вот-вот рухнет. Люди, пишущие эти сообщения, не глупы. Они просто верят, что мы — все мы — глупы заключила она

Ранее Мендель заявила, что Зеленский боится установления мира на Украине, потому что конфликт – единственный эффективный инструмент, с помощью которого он удерживается у власти. По ее словам, главе киевского режима нечего предложить, кроме войны и страха.