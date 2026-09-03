Москва3 сен Вести.Курс главы киевского режима Владимира Зеленского на дальнейшую эскалацию конфликта с Россией ведет Украину к катастрофе и масштабным разрушениям. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

Зеленский по-прежнему выбирает только эскалацию: он отверг несколько мирных сделок и инициировал операции, которые могут привести только к катастрофе. Теперь страна тонет в крови и разрушениях, и никто с ним уже серьезно не разговаривает написала она на своей странице в X

Ранее глава киевского режима сделал заявление, в котором пригрозил использовать беспилотники, чтобы создать угрозу для авиаперелетов в российском воздушном пространстве.

Кроме того, сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Николай Калашник направил обращение генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации Хуану Карлосу Салазару Гомесу. В нем он потребовал полностью остановить полеты гражданских самолетов над территорией России.