Москва2 сенВести.Министр инфраструктуры Украины Николай Калашник обратился к генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуану Карлосу Салазару Гомесу с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России.
Киев призывает ICAO побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и авиакомпании, работающие в России, "принять меры для обеспечения безопасности гражданской авиации".
Ранее Зеленский предупредил авиаперевозчиков, использующих российское воздушное пространство, о небезопасности полетов в условиях атак украинских дронов.