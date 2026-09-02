Украина призвала ICAO полностью прекратить полеты над Россией

Киев требует от ICAO остановить полеты гражданских самолетов над РФ Украина призвала ICAO полностью прекратить полеты над Россией

Москва2 сен Вести.Министр инфраструктуры Украины Николай Калашник обратился к генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуану Карлосу Салазару Гомесу с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России.

Киев призывает ICAO побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и авиакомпании, работающие в России, "принять меры для обеспечения безопасности гражданской авиации".

Ранее Зеленский предупредил авиаперевозчиков, использующих российское воздушное пространство, о небезопасности полетов в условиях атак украинских дронов.