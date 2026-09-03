Москва3 сен Вести.Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации в Российской Федерации координируются с Западом с целью оказания максимального давления на РФ. Так считает посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, его слова приводят "Известия".

Я думаю, что это скоординированные действия. Зеленскому, скорее всего, спущено указание действовать в этих рамках, чтобы оказать максимальное давление на Россию сказал Мирошник

Он отметил, что это, по сути, угрозы в адрес гражданского населения, а это уже - военное преступление.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского для российской гражданской авиации.

Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, для этого Минтранс работает в тесном контакте с военными и Росгвардией. Об этом заявил глава министерства Андрей Никитин.