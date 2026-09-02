Никитин: в России не допустят значимых перерывов в работе гражданской авиации Минтранс: Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации

Москва2 сен Вести.Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, комментируя угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского.

По его словам, Россия может вводить временные ограничения в аэропортах, потому что считает приоритетом безопасность пассажиров.

Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией. И я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации сказал Никитин на Восточном экономическом форуме

Первого сентября Зеленский выступил с заявлением, пригрозив сделать российское небо опасным для полетов из-за массированного применения беспилотников. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что слова Зеленского являются заявкой на государственный терроризм.