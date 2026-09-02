Москва2 сенВести.Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, комментируя угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского.
По его словам, Россия может вводить временные ограничения в аэропортах, потому что считает приоритетом безопасность пассажиров.
Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией. И я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиациисказал Никитин на Восточном экономическом форуме
Первого сентября Зеленский выступил с заявлением, пригрозив сделать российское небо опасным для полетов из-за массированного применения беспилотников. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что слова Зеленского являются заявкой на государственный терроризм.