Никитин о словах Зеленского: Россия не допустит угроз гражданской авиации Никитин о словах Зеленского: в России не допустят угроз гражданской авиации

Москва2 сен Вести.В России не допустят угроз гражданской авиации, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ИС "Вести".

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников. В видеообращении он заявил, что действия его режима прежде всего создают угрозу для авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям.

Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами, с Министерством обороны. На все угрозы находится решение, эта работа идет постоянно. И, конечно, эти слова террористов об угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем сказал Никитин

Президент России Владимир Путин назвал высказывания Зеленского заявкой на государственный терроризм, предупредив, что Москва найдет, чем ответить, если Киев решится на такие действия.