Москва2 сенВести.Работа по защите российских аэропортов идет постоянно, и на все угрозы найдется решение, заявил министр транспорта России Андрей Никитин в интервью ИС "Вести".
Российский министр ответил на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес международных перевозчиков, летающих через Россию.
Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами, с Министерством обороны. На все угрозы находится решение, эта работа идет постоянносказал Никитин
Ранее Зеленский заявил, что воздушное пространство РФ теперь принадлежит украинским дронам.