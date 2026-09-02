Никитин: работа по защищенности российских аэропортов идет постоянно Глава Минтранса рассказал о защите российских аэропортов

Москва2 сен Вести.Работа по защите российских аэропортов идет постоянно, и на все угрозы найдется решение, заявил министр транспорта России Андрей Никитин в интервью ИС "Вести".

Российский министр ответил на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес международных перевозчиков, летающих через Россию.

Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами, с Министерством обороны. На все угрозы находится решение, эта работа идет постоянно сказал Никитин

Ранее Зеленский заявил, что воздушное пространство РФ теперь принадлежит украинским дронам.