Минтранс: запасы авиакеросина появляются в аэропортах своевременно Никитин: запасы авиакеросина в аэропортах появляются своевременно

Москва2 сен Вести.Ситуация с авиакеросином в России не идеальна, однако запасы топлива своевременно появляются в аэропортах. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

По его словам, благодаря слаженной совместной работе проблемы с топливом для авиакомпаний решаются оперативно.

Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортах сказал Никитин в кулуарах Восточного экономического форума

Глава Росавиации Дмитрий Ядров 10 июля заявил, что поставки авиатоплива в аэропорты России находятся на контроле Минтранса и Минэнерго.