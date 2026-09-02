Москва2 сенВести.Ситуация с авиакеросином в России не идеальна, однако запасы топлива своевременно появляются в аэропортах. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
По его словам, благодаря слаженной совместной работе проблемы с топливом для авиакомпаний решаются оперативно.
Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортахсказал Никитин в кулуарах Восточного экономического форума
Глава Росавиации Дмитрий Ядров 10 июля заявил, что поставки авиатоплива в аэропорты России находятся на контроле Минтранса и Минэнерго.