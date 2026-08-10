В Минэнерго России отчитались об уровне производства авиакеросина Минэнерго: производство авиакеросина в России находится на достаточном уровне

Москва10 авг Вести.Производство авиакеросина в России в настоящий момент находится на достаточном уровне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ в мессенджере MAX.

По данным ведомства, производство этой продукции в текущем месяце ожидается на уровне августа 2025 года. Это на 4% больше показателей, зафиксированных в июле 2026 года, уточнили в Минэнерго.

Там добавили, что запасы авиакеросина на начало августа находятся на стандартом уровне. Кроме того, как утверждается, есть возможность нарастить его запасы дополнительно за счет производства.

Весь необходимый объем потребления будет удовлетворен уровнем производства, поэтому производство и потребление керосина находятся в балансе, в том числе за счет использования российского авиатоплива говорится в заявлении

Отмечается, что Минэнерго совместно с Министерством транспорта и Росавиацией осуществляет постоянный мониторинг ситуации.