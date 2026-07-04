Reuters: Россия через посредников может начать импорт авиакеросина из Японии

Reuters: Россия через Южную Корею может ввезти из Японии партию авиакеросина Reuters: Россия через посредников может начать импорт авиакеросина из Японии

Москва4 июл Вести.Россия изучает возможность через посредников закупить в Японии авиационный керосин.

Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно публикации, в первой половине июля из японского города Тиба будет отгружено "не менее 200 тысяч баррелей" топлива для самолетов.

Агентство пишет, что этот груз должен прибыть в Южную Корею, после чего он, как ожидается, в порту Йосу будет перегружен на другой танкер и, предположительно, направлен в Россию.

При этом конечный пункт назначения остается неизвестным, подчеркивается в статье.

Из данных сайтов для отслеживания судов в режиме реального времени, последняя аналогичная поставка была осуществлена в 2022 году. Тогда из южнокорейского порта Йосу во Владивосток отправили 22 тысячи баррелей авиационного топлива.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью ИС "Вести" заявил, что поставки крупных партий бензина из Индии в краткосрочной перспективе закроют дефицит топлива в России.