Москва28 мая Вести.Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии ENEOS закупила партию российской нефти, сообщили в компании агентству РИА Новости.

По данным ENEOS, поставка была осуществлена по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии. В компании подчеркнули, что приобретенная нефть не подпадает под действующие экономические санкции.

Ранее сообщалось, что танкер Voyager, перевозивший нефть с российского проекта "Сахалин-2", вышел из порта Пригородное на юге Сахалина и направился в японский порт Киирэ, где расположен терминал ENEOS.

В корпорации уточнили, что планируется заход судна на базу в Киирэ, однако детали поставки, включая объемы, раскрыты не были.

Также в ENEOS отметили, что решение о закупке связано с ситуацией на мировом рынке нефти, в том числе с нестабильностью на Ближнем Востоке. Компания заявила о намерении продолжать взаимодействие с профильными министерствами для обеспечения стабильных поставок сырья в Японию.