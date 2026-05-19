Москва19 маяВести.Крупные покупатели не нуждаются в "разрешении" Соединенных Штатов для того, чтобы приобретать российскую нефть. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Так он прокомментировал решение Минфина США выдать новую лицензию, разрешающую странам покупать российскую нефть, погруженную на танкеры.
Крупные покупатели приобретают российскую нефть без какого-либо "разрешения" со стороны США. Если Вашингтону по какой-то причине нужно исключение из санкций, пусть будет такнаписал Ульянов в соцсети X
Ранее представитель министерства нефти и газа Индии Суджата Шарма сообщила, что поставки в страну российской нефти не зависят от решений США по антироссийским санкциям.