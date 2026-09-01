Путин об угрозах Зеленского: это заявка на государственный терроризм Путин назвал заявкой на гостерроризм угрозы Зеленского для гражданской авиации

Москва1 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского для российской гражданской авиации, если такие высказывания были высказаны публично. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Бишкеке, предупредив Киев об ответных мерах.

Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм констатировал Путин

Президент РФ предупредил, что Москва, безусловно, ответит предпримет ответные меры, если Киев решится на такие действия.

С террористами переговоры не ведут. Это первое. А второе: если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается подчеркнул глава российского государства

В ходе пресс-конференции Путин также сообщил, что российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) наращивают темпы наступления.