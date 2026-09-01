Москва1 сенВести.Украинская армия начнет "сыпаться", но конкретные сроки пока назвать сложно. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Не сомневаюсь, что враг будет сыпатьсяутверждает президент
При этом глава государства отметил, что сроки окончания специальной военной операции пока назвать непросто. По словам президента, "война - дело жестокое и трудно прогнозируемое".
Ранее Путин заявил, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ)