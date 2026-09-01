Москва1 сенВести.Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) наращивают темпы наступления. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпызаявил президент журналистам
Он добавил, что перед встречей с прессой переговорил с начальником Генштаба Валерием Герасимовым о ходе СВО.
Перед тем, как зайти в этот зал, я поднялся к себе, наверх, и прямо только что переговорил с начальником Генерального штабасказал Путин
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что ВСУ будут сыпаться.