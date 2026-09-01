Москва1 сенВести.Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить атаки по военным, портовым и иным объектам, задействованных в интересах украинской армии.
Об этом президент России Владимир Путин сказал во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию
Продолжается нанесение ударов по военным объектам … Украинызаявил глава государства
Российский лидер добавил, что под российский удар подпадают промышленные предприятия, объекты портовой и логистической инфраструктуры республики, которая используется для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) наращивают темпы наступления.