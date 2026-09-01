Путин: ВС РФ продолжают наносить удары по используемым в интересах ВСУ объектам

Путин: ВС РФ продолжают наносить удары по объектам, используемым в интересах ВСУ Путин: ВС РФ продолжают наносить удары по используемым в интересах ВСУ объектам

Москва1 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить атаки по военным, портовым и иным объектам, задействованных в интересах украинской армии.

Об этом президент России Владимир Путин сказал во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию

Продолжается нанесение ударов по военным объектам … Украины заявил глава государства

Российский лидер добавил, что под российский удар подпадают промышленные предприятия, объекты портовой и логистической инфраструктуры республики, которая используется для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) наращивают темпы наступления.