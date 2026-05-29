Москва29 мая Вести.Все места, откуда происходит прямая военная угроза России - являются законными военными целями, заявил президент России журналистам.

Российский лидер прокомментировал информацию, что Украина готовится нанести серию террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии.

Все места, откуда происходит угроза, - прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, - являются законными целями сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Астане

Также, по его словам, назвать сроки завершения специальной военной операции в условиях боевых действий невозможно.