Главные заявления Путина на пресс-подходе по итогам саммита ШОС

Главные заявления Путина по итогам саммита ШОС Главные заявления Путина на пресс-подходе по итогам саммита ШОС

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин выступил на большой пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию, где он провел ряд переговоров и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Трансляцию пресс-подхода президента вел телеканал "Россия 24". ИС "Вести" собрала главное из заявлений российского лидера.

Основная часть заявлений главы государства на пресс-конференции посвящена вопросам украинского конфликта, атакам на российскую инфраструктуру, дипотношениям с США, а также ситуации в зоне спецоперации.

УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ И ПЕРЕГОВОРЫ

Россия не наносит удары по украинскому руководству, поскольку его представители могут потребоваться для будущего мирного диалога.

Высказывания Владимира Зеленского об авиации российский лидер расценил , как заявку на государственный терроризм.

Путин назвал сообщения о якобы готовящейся мобилизации в России информационной атакой, не имеющей отношения к действительности.

СИТУАЦИЯ В ЗОНЕ СВО

Продвижение российских войск в Донбассе идет по плану, а в августе под их контроль перешли 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов ДНР.

Одним из основных вызовов Путин назвал применение беспилотников, подчеркнув, что Россия принимает необходимые меры противодействия.

КОНТАКТЫ С США

Путин отметил, что взаимодействие российских и американских спецслужб продолжается постоянно , в том числе на уровне их руководителей.

Передачу Вашингтону осужденного американца Роберта Гилмана Москва осуществила из гуманитарных соображений и с учетом состояния его здоровья.

АТАКИ НА РОССИЙСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

На поврежденных нефтеперерабатывающих заводах осталось выполнить около 10% восстановительных работ.

Ущерб от ударов ВСУ по российским торговым судам президент оценил примерно в 1% ВВП, назвав его некритичным для экономики.

ОТНОШЕНИЯ С АРМЕНИЕЙ