Москва2 сенВести.Президент России Владимир Путин выступил на большой пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию, где он провел ряд переговоров и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Трансляцию пресс-подхода президента вел телеканал "Россия 24". ИС "Вести" собрала главное из заявлений российского лидера.
Основная часть заявлений главы государства на пресс-конференции посвящена вопросам украинского конфликта, атакам на российскую инфраструктуру, дипотношениям с США, а также ситуации в зоне спецоперации.
УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ И ПЕРЕГОВОРЫ
- Россия не наносит удары по украинскому руководству, поскольку его представители могут потребоваться для будущего мирного диалога.
- Высказывания Владимира Зеленского об авиации российский лидер расценил, как заявку на государственный терроризм.
- Путин назвал сообщения о якобы готовящейся мобилизации в России информационной атакой, не имеющей отношения к действительности.
СИТУАЦИЯ В ЗОНЕ СВО
- Продвижение российских войск в Донбассе идет по плану, а в августе под их контроль перешли 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов ДНР.
- Одним из основных вызовов Путин назвал применение беспилотников, подчеркнув, что Россия принимает необходимые меры противодействия.
КОНТАКТЫ С США
- Путин отметил, что взаимодействие российских и американских спецслужб продолжается постоянно, в том числе на уровне их руководителей.
- Передачу Вашингтону осужденного американца Роберта Гилмана Москва осуществила из гуманитарных соображений и с учетом состояния его здоровья.
АТАКИ НА РОССИЙСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
- На поврежденных нефтеперерабатывающих заводах осталось выполнить около 10% восстановительных работ.
- Ущерб от ударов ВСУ по российским торговым судам президент оценил примерно в 1% ВВП, назвав его некритичным для экономики.
ОТНОШЕНИЯ С АРМЕНИЕЙ
- Россия готова оперативно вывести свою военную базу из Армении, если руководство республики сочтет ее присутствие ненужным.