Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделать все, чтобы из мировой практики были полностью исключены любые провоцирования вооруженных конфликтов. Такое заявление он сделал в ходе заседания совета глав государств - членов ШОС, которое проходит в Киргизии.

Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убежден, что наша работа к этому как раз и ведет подчеркнул российский лидер, напомнив, что 1 сентября - это день начала Второй мировой войны

Путин также пожелал успеха премьер-министру Пакистана Шибазу Шарифу и пакистанским коллегам, к которым после нынешнего саммита переходят функции председателя ШОС. По словам президента РФ, работа организации ведет к мирному развитию и процветанию всей Евразии.