Песков: Путина ждет очень насыщенная и длительная программа на саммите ШОС

Песков назвал насыщенной и длительной программу Путина на саммите ШОС Песков: Путина ждет очень насыщенная и длительная программа на саммите ШОС

Москва30 авг Вести.Президента России Владимира Путина ожидает очень насыщенная программа на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что каждая двусторонняя встреча на саммите будет очень значимой для России.

В Киргизию вообще очень будет сейчас длительная, насыщенная поездка у президента. Два дня ШОС в Бишкеке, на полях большое количество двусторонних встреч сказал Песков

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков информировал, что Путин проведет девять двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.