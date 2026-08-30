Песков: отдельной встречи Путина с Гутерришем в Бишкеке не планируется

Песков: отдельная встреча Путина с Гутерришем в Бишкеке не планируется Песков: отдельной встречи Путина с Гутерришем в Бишкеке не планируется

Москва30 авг Вести.В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке не запланировано отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, Путин может переговорить с ним "на ногах".

Отдельной двусторонки у нас не запланировано, но очевидно, что, находясь в одном многостороннем формате, они воспользовались, чтобы как-то пообщаться на ногах сказал Песков, комментируя журналистам возможность разговора президента РФ с генсеком ООН

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября 2026 года.