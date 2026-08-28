Ушаков: у Путина на саммите ШОС будет пресс-подход к российским журналистам

Ушаков анонсировал пресс-подход Путина к журналистам РФ на саммите ШОС Ушаков: у Путина на саммите ШОС будет пресс-подход к российским журналистам

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин совершит пресс-подход к российским журналистам на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что это произойдет после встреч Путина с лидерами иностранных государств.

Наш президент планирует осуществить подход к российским журналистам, которые будут присутствовать вместе с нашей делегацией в Бишкеке сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина будет "очень насыщенная" программа на саммите ШОС, включающая крупные международные и двусторонние контакты.

Юбилейный саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября 2026 года.