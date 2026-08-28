Ушаков: Путина на саммите ШОС будут сопровождать всего лишь семь человек

Ушаков рассказал, сколько человек сопроводят Путина на саммите ШОС Ушаков: Путина на саммите ШОС будут сопровождать всего лишь семь человек

Москва28 авг Вести.Президента России Владимира Путина будут сопровождать всего семь человек на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Среди них будут сам Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, спецпредставитель президента по делам ШОС Бахтиер Хакимов и посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов.

На самом саммите нашего президента будет сопровождать достаточно компактная команда, семь человек рассказал Ушаков

Сообщалось, что Путин проведет ряд двусторонних встреч на саммите ШОС в Бишкеке.