Москва28 авгВести.Президента России Владимира Путина будут сопровождать всего семь человек на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Среди них будут сам Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, спецпредставитель президента по делам ШОС Бахтиер Хакимов и посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов.
На самом саммите нашего президента будет сопровождать достаточно компактная команда, семь человекрассказал Ушаков
Сообщалось, что Путин проведет ряд двусторонних встреч на саммите ШОС в Бишкеке.